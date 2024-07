Les agències de viatges balears celebren la tornada del vol Andorra-Palma

Andorra la VellaLes agències de viatges de les Balears han rebut amb entusiasme la notícia del Govern de reprendre la ruta la Seu-Palma a partir de la tardor i mantenir-la durant tot el 2025.

Segons informa RTVA, el president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge de les Balears, Pedro Fíol, ha destacat la importància de la periodicitat i regularitat de la ruta, afirmant que això permetrà consolidar-la. A més, ha subratllat la necessitat de treballar en una bona promoció turística per impulsar aquestes èpoques de l'any tant a Andorra com a les Balears. Aquesta iniciativa és vista com una oportunitat per consolidar la ruta i fomentar el turisme durant les temporades baixes de tardor i primavera.

Amb la represa de la ruta, es preveu que els habitants de les Balears comencin a conèixer Andorra fora de la temporada d'hivern i, a l'estiu, es produeixi el moviment invers. Els residents de les Balears gaudeixen d'un descompte del 75% en el transport, fet que la companyia ha tingut en compte per mantenir preus raonables.

Finalment, es considera que la freqüència de dos dies setmanals és òptima per crear diversos paquets turístics de 2, 5 i 7 dies, oferint així més flexibilitat i opcions als viatgers.