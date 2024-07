Així anuncien ofertes de treball al Principat en mitjans argentins: sous de 2.600 euros en hoteleria

Andorra la VellaMitjans de comunicació argentins tornen a publicar notícies que conviden a anar a Andorra a la gent que vol emigrar per la mala situació econòmica. Per a aquest estiu s'indica que hi ha 500 places disponibles per treballar al Principat sobretot en hotels, però també en restauració. El factor per incitar aquests immigrants a anar a Andorra és que el sou que s'assegura que es cobra és de 2.600 euros al mes en el sector hoteler. La dada es troba totalment esbiaixada perquè la mitjana de sous en el sector de l'hoteleria és de 1.700 euros mensuals.

Els requisits que s'indiquen per poder optar són els següents:

Passaport amb vigència mínima de tres mesos

No és necessari comptar amb visa per a ingressar al país europeu

No s'exigeix una edat o nacionalitat determinada

Passatge (anada i tornada)

Reserva d'allotjament

Tenir fons per a mantenir-se durant els primers mesos

Disposar d'assegurança de viatge

Enviar curriculum vitae en format digital (no s'accepta en "paper")

I respecte a com es tramita el permís de treball a Andorra s'indica:

El permís de treball, conegut com a "targeta verda", ha de ser tramitat per l'ocupador. Té un cost de 191 euros, del qual es farà càrrec la persona que els contracta.