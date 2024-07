Així es veu l'interior del Family Cash d'Epizen

Andorra la VellaL’híper Family Cash obre portes dijous 1 d’agost i s’han filtrat les primeres gravacions de vídeo de com serà l’hipermercat que està ubicat en les dues primers plantes del complex Epizen a Sant Julià. Després que Carrefour tancara es va fer una remodelació interna de l’espai per adaptar-ho al nou explotador comercial. Family Cash pertany a un grup valencià que s’ha fet un espai en el superpoblat sector dels hipermercats a Espanya competint a preu.

Precisament el preu baix dels productes, segons fonts properes a la cadena, és la gran arma per competir en la ‘guerra’ d’hipermercats d’Andorra i la Seu on s’afegeixen l’Aldi i Esclat Bon Preu situats a la capital de l’Alt Urgell. Family cash té com a lema “No són ofertes, són els nostres preus” el que marca quina és la principal carta del grup en el seu aterratge a Andorra. La idea és ‘rebentar preus’ per fer-se un lloc en el mercat des del principi, segons les mateixes fonts.

En les imatges dels vídeos filtrats es poden veure diferents passadissos amb seccions com alcohol, tabac o tèxtil entre moltes altres.

Primer vídeo de l'interior del Family Cash.

Segon vídeo de l'interior del Family Cash.