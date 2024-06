Aldi obrirà un establiment el 18 de juny a la Seu i comptarà amb 'Tax Free'

Andorra la VellaEls supermercats espanyols volen seguir les petjades del Mercadona i el seu èxit amb els clients d’Andorra, sobretot gràcies a l’aplicació del tax free a la frontera. El primer a obrir, sense amagar-se gens en les seves intencions, és la cadena d’hipermercats d’Aldi. Obre el 18 de juny el seu supermercat a la Seu d’Urgell i està fent publicitat a Andorra perquè l’estratègia de negoci implica atreure clients del Principat que podran beneficiar-se del tax free en les compres.

Aldi és una cadena de supermercats de descompte d’origen alemany. La primera botiga va ser oberta a Essen pels germans Karl i Theo Albrecht l’any 1946, partint d’un antic negoci familiar, i des de 1962 funciona sota la marca Aldi (acrònim de Albrecht-Diskont). En l’actualitat és el grup capdavanter del sector minorista d’Alemanya i en un dels més importants mundialment.

La cadena obre un gran espai a l’N-260, la carretera que porta de la Seu a Puigcerdà, just enfront del parc de bombers de l’Alt Urgell. Es tracta d’una zona comercial als afores de la Seu de nova creació on també hi haurà un altre hipermercat de la marca Bon Preu.