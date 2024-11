Alerta per una estafa que suplanta Netflix

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat ha alertat en les seves xarxes socials d'una nova estafa que està proliferant als telèfons dels andorrans. Es tracta d'un missatge que es fa passar per la companyia Netflix per advertir-nos, de manera falsa, que l'últim pagament ha estat rebutjat i que s'ha d'abonar per no perdre el servei de subscripció. L'enllaç que hi ha dins no porta l'usuari a la pàgina oficial del servei, sinó que és una trampa perquè aquests proporcionin les dades de la seva targeta a l'estafador.

Des de l'agència recorden que no s'ha de caure en aquesta mena d'estafes i que mai s'han de facilitar dades fora de la plataforma o app legítima.