Aliança Catalana qualifica d'antiandorrà el conseller d'Interior pels controls a vehicles del Principat

Andorra la VellaAliança Catalana és el partit liderat per la batllessa de Ripoll Sílvia Orriols i que en les últimes eleccions a la Generalitat va entrar al Parlament de Catalunya. La formació ha fet un tuit en referència als controls que els mossos d'esquadra estan posant exclusivament per controlar vehicles andorrans per cobrar les multes de radar pendents.

La secció d'Aliança Catalana del Pirineu Occidental ha acusat el conseller d'Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena d'estar darrere de l'ordre a la policia catalana per establir controls específics per a matrícules andorranes en la ruta entre el Principat i la costa tarragonina. Aquesta campanya s'ha disparat al juliol pel gran trànsit de vehicles entre els dos territoris per les vacances.

Aliança Catalana acusa Elena de seguir la línia dels seus dos partits (primer va ser del PSC i després d'ERC) als que qualifica "d'antiandorrans i globalistes pro-UE". El partit d'Orriols creu que aquesta ordre als mossos busca "sembrar la discòrdia entre catalans i andorrans, és a dir, entre germans de llengua, cultura i tradicions".

Joan Ignasi Elena és llicenciat en Dret i advocat especialitzat en dret administratiu, ambiental i en negociació col·lectiva. Entre el 2005 i el 2011 va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú. Va ser diputat al Parlament de Catalunya pel PSC del 2012 al 2014 i fundador del corrent Avancem. L’any 2016 va ser escollit coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum i durant el judici contra els presos polítics va ser portaveu de les defenses jurídiques d’Esquerra Republicana.