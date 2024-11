Allau de crítiques als youtubers residents per la DANA a València

Andorra la VellaLa tragèdia de València ha tornat a posar els youtubers d'Andorra en el punt de mira. La primera allau de crítiques va arribar en resposta als missatges de solidaritat dels streamers que viuen al Principat. Els retreien que "menys posar 'cors' a Instagram per València" i més tributar a Espanya perquè el país pugui tenir més recursos.

La segona onada encara ha anat més forta. Davant dels anuncis per part de youtubers que faran 'especials' per recaptar diners per a València la resposta ha estat molt contundent. Crítiques i insults directes. El més afectat és TheGrefg que ha patit un assetjament per terra, mar i aire durant les darreres hores. Les xarxes s'han inundat de crítiques ferotges pel que consideren que és aprofitar-se d'una tragèdia per rentar la seva imatge. I fer-ho amb els diners 'de la resta' ja que farà un programa per recaptar-ne.

El popular streamer i exjugador professional de League of Legends Jorge Werlyb va protagonitzar la crítica més viral. Fins i tot va haver de treure el missatge per l'enrenou: "Espero que tota la gent que viu a Andorra justificant-ho amb què a Espanya els impostos no van al que haurien de fer, estiguin ara mateix donant aquests diners estalviats per a les víctimes de València. Si no sou uns falsos egoistes fills de p**. Menys cor en Instagram i més ajudar".

Les andanades del primer dia, però han donat pas als insults directes contra els creadors de contingut. I sembla que no hi ha aturador. Amb TheGrefg és un autèntic manual d'atac sense aturador. La xarxa és un bullidor i aquí hi ha alguns exemples.