Allau de crítiques a Wall Street Wolverine per amenaçar de marxar d'Andorra

Andorra la VellaVíctor Domínguez, youtuber resident com a Wall Street Wolverine, va fer un vídeo divendres al vespre on amenaçava de marxar d'Andorra per les "perroflautades" que hi ha al Principat, sense en cap moment explicar a què es referia. Va avisar que "tolerància zero amb les perroflautades" i que si continuaven s'emportaria l'empresa a Dubai. L'efecte del vídeo ha tingut un vessant positiu i un negatiu per a l'streamer.

En el costat bo pot apuntar-se que el vídeo s'ha viralitzat de forma increïble. Més de 300.000 visualitzacions i va camí d'expandir-se amb major intensitat. Ha encetat un meló amb una polèmica d'un potencial inesperat, tot i no haver explicat quina és la 'perroflautada' que ha patit a Andorra.

El vessant negatiu és molt més important. Wall Street Wolverine ha aconseguit una allau de crítiques per amenaçar a Andorra com si el país estigués preocupat per si marxa o es queda. La pràctica totalitat de comentaris de gent del Principat li demana que marxi ja. A Espanya la immensa majoria són en la mateixa línia. Recull un nivell de rebuig que possiblement tindrà conseqüències en el futur.