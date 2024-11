Duró parla sobre la creació del nou partit "conservador i progressista"

Andorra la VellaUn grup de ciutadans de diverses sensibilitats polítiques, liderat per Josep Duró, està treballant en la creació d’un nou partit a Andorra que combinarà idees conservadores amb un enfocament progressista.

Duró, president de l’Associació de Propietaris de Terres, va explicar en una entrevista a l’Avui serà un bon dia d’RTVA, presentat per Gabriel Fernández, que la creació del partit és imminent.

La iniciativa sorgeix com a resposta a un panorama polític que perceben com descontrolat en temes com la immigració i la inversió estrangera, i a un Govern que, segons ells, no escolta la societat civil.

A més, Duró va expressar la seva preocupació per la llei òmnibus, afirmant que atempta contra la propietat privada, un dret fonamental que, segons ell, està protegit en totes les Constitucions de països democràtics.