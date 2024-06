Les alternatives al tabac, opcions per aconseguir deixar l'addicció

Andorra la VellaExperts reunits a Varsòvia (Polònia) amb motiu de l'onzena edició del Fòrum Global sobre Nicotina, un dels espais de debat sobre tabaquisme més importants del món, han coincidit que els dispositius d'escalfament de tabac, vapejadors o cigarretes electròniques són una alternativa i, alhora, una oportunitat per a totes aquelles persones que volen deixar de fumar, però no ho aconsegueixen. Si bé han destacat que tot pacient ha de tenir clar que el més segur és no fumar, afirmen que se'l pot informar que existeixen opcions menys nocives.

Un dels participants en el fòrum, el cirurgià oncològic, Fernando Fernández Bueno, alhora portaveu de la Plataforma per a la Reducció del Dany per Tabaquisme, destaca que les alternatives són "especialment útils pels pacients que no se'n surten a deixar de fumar i que no poden consumir fàrmacs. Per exemple, pacients psiquiàtrics, polimedicats, malalts de càncer o embarassades. Si no els oferim una sortida, què fem amb ells?", es pregunta el doctor.

No obstant, cal destacar que set de cada deu metges s'oposa al recurs del tabac escalfat o les cigarretes electròniques per als pacients que tenen dificultats per deixar de fumar. "Crec que el problema és que el tabac no interessa als metges. Quan t'introdueixes en un tema com és el tabaquisme, has de tocar molts punts i has de llegir molt. Massa vegades els metges no tenen temps. El pneumòleg sí que ho pot estudiar perquè és el seu camp, però altres especialistes no disposen de tant de temps". Afegeix que "està demostrat científicament que el tabac escalfat i el vàper són menys perjudicials per a la salut que la cigarreta convencional. Es calcula més o menys que si una cigarreta normal té fins a 4.000 carcinògens, al tabac escalfat en presenta al voltant de 700 i una cigarreta electrònica al voltant de 8".

S'estima que el tabaquisme provoca cada any 8 milions de morts a tot el món i està directament relacionat amb diversos tipus de càncer, entre ells el de pulmó, que és el que causa més víctimes mortals. Així mateix, provoca accidents cardiovasculars, emfisema pulmonar i bronquitis crònica, entre d'altres moltes malalties. Al fòrum celebrat a Varsòvia s'ha subratllat que encara hi ha un percentatge important de persones que són incapaces de deixar aquest hàbit, malgrat el risc que suposa per a la salut.