L'ambaixada del Perú i Govern s'uneixen per evitar més abusos

Andorra la VellaL'ambaixador del Perú, Luis Iberico Núñez, ha plantejat a la ministra d’Afers Exteriors d’Andorra i al copríncep episcopal la creació d’un protocol que asseguri una migració ordenada, segura i regular, amb l’objectiu d’evitar abusos laborals en la contractació de treballadors peruans, especialment en el sector de la construcció. La iniciativa busca posar fi a les pràctiques irregulars detectades en els últims mesos, com la captació de treballadors en condicions precàries.

Segons Núñez, els treballadors peruans, especialment en la construcció, són molt sol·licitats al país, i l’objectiu és garantir unes condicions laborals dignes. L'ambaixador ha destacat que aquest acord també podria incloure consultes polítiques per formalitzar aquestes pràctiques.

A més, l’ambaixador ha confirmat que la reobertura d’un consolat honorari a Andorra està gairebé finalitzada. El cònsol serà un ciutadà andorrà que viurà al Principat i comptarà amb oficines per atendre una comunitat peruana estimada entre 600 i 1.000 persones. Aquest consolat tindrà com a objectiu principal prevenir abusos laborals i oferir suport als ciutadans peruans.

Govern encara no ha rebut una petició formal

Tot i aquestes propostes, el Govern ha informat que no ha rebut encara cap sol·licitud formal per establir aquest protocol, tot i que ja s’han aplicat mesures per controlar les pràctiques laborals irregulars. Joan León, representant del Govern, ha destacat que s’han intensificat les inspeccions d’ofici i que el 2023 es van obrir 18 inspeccions, resultant en 8 macroexpedients i sancions de fins a 100.000 euros per infraccions.

L’Associació de Peruans a Andorra ha rebut amb esperança aquestes mesures. De fet, confia que un consolat honorari pugui ajudar a eradicar la precarietat i garantir drets per als treballadors migrants.