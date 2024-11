Andorra mostra el seu suport al país valencià

Andorra la VellaCàritas Andorrana ha endegat tres accions per respondre a l'emergència provocada per les greus inundacions a València. Així, la primera consisteix en una col·lecta econòmica extraordinària a totes les càritas parroquials i Càritas Andorrana en coordinació amb Càritas diocesana de València per poder tenir la “traçabilitat” i el seguiment de l'aportació econòmica. Per això s'ha habilitat un Bizum i s'han obert comptes a les entitats bancàries del país.

La segona acció serà la sortida d'un camió de l’empresa Transports Areny que en els pròxims dies es dirigirà a la Ciutat de les ciències de València, on estan centralitzant tota l’ajuda material (roba, mascaretes, estris de neteja, aigua, menjar, productes d’higiene personal...).

Des d'aquest punt, informen des de Càritas, es fa la distribució a on es necessita l'ajuda. En aquest sentit, agraeixen la donació feta pel centre comercial Sant Eloi, així com la implicació dels joves. I una tercera acció serà, a llarg termini, poder posar en marxa alguna iniciativa que vingui proposada per Càritas Valenciana. Des de Càritas agraeixen la resposta "ràpida i solidària en aquests moments difícils" de tots els voluntaris.