Andorra, el país més segur del món

Andorra la VellaD'acord amb el rànquing dels països més segurs del món realitzat per la revista grega, CEO World, la posició número u l'ocupa Andorra. El Principat té el menor percentatge de casos de crims reportats durant l'any. L'estudi analitza el nombre de casos delictius i com afecta els turistes. L'índex de seguretat està establert pel nombre de crims per habitant.

La màxima puntuació és 100, el que equivaldria a cap crim per habitants, escenari impossible a efectes pràctics. Andorra té un 91,86 que li permet superar per un escassíssim marge als Emirats Àrabs Units que estan en un 91,85 i Qatar en 91,91. Taiwan és l'últim que supera els 90 punts.

El cinquè lloc és per a Noruega, el segon país europeu, amb un 89,8, seguit d'Armènia, Hong Kong i el Japó. Posteriorment, Singapur, Liechtenstein i Mònaco. Cal destacar que dels onze països més segurs del món n'hi ha tres que són microestats europeus. El rànquing s'utilitza per les agències de viatges de tot el món per recomanar destins als seus clients garantint un màxim de seguretat en els destins que els hi proposen. Andorra, segons la revista, és el millor destí turístic del món si el que es prioritza és la seguretat durant l'estada.