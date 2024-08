Andorra reforça els controls per evitar que arribi la verola del mico

Andorra la VellaL’OMS ha declarat aquesta setmana l’emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII) pel brot d’mpox (coneguda anteriorment com a verola del mico) a l’Àfrica. Aquesta declaració comporta el compromís per part dels països adherits al reglament sanitari internacional impulsar mesures que previnguin l’expansió del virus a altres entorns. Actualment, a Andorra no s’ha registrat cap cas ni sospita de la malaltia, tot i això, les autoritats sanitàries mantenen el seguiment constant i s’ha actualitzat la informació als professionals sanitaris perquè puguin prendre les mesures escaients en cas que es detecti algun cas o sospita.

Es recomana a les persones que hagin de viatjar a un país en el qual hi ha circulació viral actualment, prenguin les mesures preventives adequades: evitar el contacte amb animals salvatges, evitar el contacte estret amb persones malaltes i no compartir roba o altres utensilis amb persones malaltes. Per a més informació, abans de viatjar es recomana contactar amb el servei d’atenció al viatger o amb el 116. En cas de fer menys de 30 dies de la tornada d’un país amb circulació del virus de l’mpox o d’haver estat en contacte amb un cas i presentar símptomes compatibles amb la malaltia, cal fer ús de la mascareta, cobrir les lesions, aïllar-se a casa, contactar amb el 116 perquè en faci la valoració i seguir les seves indicacions.

Actualment, a Andorra la recomanació de la vacunació es limita a les persones amb alt risc d’infecció.

Què és l’mpox?

L’mpox (coneguda anteriorment com a verola del mico) és una malaltia vírica endèmica a l’Àfrica central i occidental. La transmissió de persona a persona es dona per contacte estret amb secrecions de les vies respiratòries (principalment gotes respiratòries grans) o lesions cutànies d’una persona infectada, o amb objectes contaminats recentment amb els fluids del pacient o materials de la lesió.

El període d'incubació sol ser de cinc a setze dies, però pot arribar a 21. Els símptomes comencen (1-5 dies) amb febre, mal de cap, dolors musculars, mal d'esquena, inflamació dels ganglis limfàtics, calfreds i esgotament. Normalment, es desenvolupa una erupció, que generalment comença a la cara i després s'estén a altres parts del cos, inclosos els genitals. Quan la crosta cau (2-3 setmanes), la persona ja no és infecciosa.