Andorra es queda a les portes de ser la seu del Campionat del Món d'esquí alpí 2029

Andorra la VellaAndorra no serà la seu del Campionat del Món d'esquí alpí amb la candidatura Andorra 2029. En un acte a Islàndia impulsat per la International Ski and Snowboard Federation s'ha decidit escollir a Narvik (Noruega) per davant d'Itàlia i Andorra.

La delegació andorrana formada pel cap de Govern, Xavier Espot, els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i de la Massana, Eva Sansa i el gerent de la FAE, Carles Visa i David Hidalgo es troba a Reykjavík amb motiu de la votació de les candidatures pels Campionats del Món d'Esqui Alpí.

La comitiva d'Andorra a Islàndia confiava que la candidatura Principat seria l'escollida. David Hidalgo ha afirmat prèviament a l'acte a RTVA que "totes les cartes estan jugades excepte aquesta última a veure si podem convèncer algun dels que estiguin indecisos". És el segon cop que Andorra presenta la seva candidatura, va presentar-se per l'any 2027, però finalment se'n va emportar l'esdeveniment la suïssa Crans Montana.

Aquesta fita històrica ha estat seguida en directe a la sala d'actes de Prat del Roure (Escaldes-Engordany) on s'ha pogut veure en directe la resolució de la Candidatura per als Campionats del Món d'Esquí Alpí 2029. La retransmissió del resultat de la votació es farà just després de l'acte d'entrega de Premis de la Temporada 2023/24 de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE).

Espot ha aprofitat avui per tenir una trobada amb el primer ministre d'Islàndia, Bjarni Benediktsson, a la seu del Lækjargötu. En un comunicat a Twitter ha afirmat que "hem acordat impulsar les relacions econòmiques i estudiar la col·laboració tècnica per a la implementació del cabal comunitari".