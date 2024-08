Andorra seria el segon país europeu amb més dies festius remunerats

Andorra la VellaA Europa impera la llei de les quatre setmanes de vacances retribuïdes per llei. No obstant això, els governs dels diferents països afegeixen dies festius per a aconseguir una major conciliació i productivitat. Un estudi ha fixat quins són els països amb més dies festius comptant vacances i dies 'feriats'. Andorra ocupa el segon lloc amb 44, només per darrere de San Marino. Curiosament, els tres països capdavanters són microestats. El tercer és Mònaco amb 42 dies. A aquestes xifres cal sumar els dos dies no treballats per setmana que preveu la llei que poden ser menys si en menys dies se supera la jornada de 40 hores setmanals.

"Els treballadors de San Marino, Andorra i Mònaco són els que més dies de vacances i festius gaudeixen a l'any, amb 46, 44 i 42 dies respectivament", explica la plataforma de compensació, Coverflex. En canvi, en l'altra cara de la moneda se situa Grècia, amb 26 dies, al que segueixen Suïssa i Irlanda, tots dos amb 29 dies pagats a l'any.

A Espanya, els treballadors gaudeixen de 36 dies lliures pagats a l'any. Dotze d'ells corresponen a dies festius nacionals marcats pel calendari oficial –al costat de dos municipals–. Els altres 22, poden augmentar segons el conveni col·lectiu de cada professió. No obstant això, aquests mai podran ser inferiors a 22 dies laborals o 30 naturals.