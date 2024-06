Andorra es queda a les portes de ser la seu dels Mundials d'Esquí Alpí 2029

Andorra la VellaAndorra no serà la seu del Campionat del Món d'esquí alpí amb la candidatura Andorra 2029. En un acte a Islàndia impulsat per la International Ski and Snowboard Federation s'ha decidit escollir a Narvik (Noruega) per davant d'Itàlia i Andorra.

Itàlia 2031

A més la a candidatura d'Itàlia a Val Gardena ha estat l'escollida per celebrar els mundials del 2031 arran no guanyar els del 2029, així ho ha confirmat la FIS Alpine.

En representació d'Andorra, la delegació formada pel cap de Govern, Xavier Espot, els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i de la Massana, Eva Sansa i el gerent de la FAE, Carles Visa i David Hidalgo va anar a Reykjavík amb motiu de la votació de les candidatures pels Campionats del Món d'Esqui Alpí.

Il·lusió per la candidatura

Espot ha enviat un missatge a través de xarxes socials fent una valoració del resultat de la votació i la tria de Narvik (Noruega) com Seu oficial dels Mundials 2029 d'Esquí Alpí.

"Hem presentat un gran projecte amb tot un país al darrere. Podem estar orgullosos d’haver arribat fins aquí, de la feina feta i de totes les persones que ho han fet possible. Aquest cop no ha pogut ser, però no hem de tenir cap dubte que hem presentat una candidatura extraordinària i que avui Andorra és molt més respectada" ha afirmat el cap de Govern.

"No ha pogut ser, teníem molta il·lusió, però volem felicitar a la candidatura guanyadora. Nosaltres, estic segura que hem fet molt bé avui. Felicitar també a tots els membres de la candidatura perquè fa molts d'anys que hi treballen. Era el nostre moment, així ens ho pensàvem" va afirmar a RTVA Mònica Bonell, ministra de Cultura, Joventut i Esports.

L'esquiador Joan Verdú també va declarar a RTVA: "Ha estat molt ben fet, ho he repetit diverses vegades si això depengués dels corredors i de l'organització que està a la pista seria diferent. Felicito Narvik i a la nostra candidatura. Tots passem per situacions complicades, això només ens farà millors".

El socialdemòcrata, Pere Baró també s'ha pronunciat sobre no haver pogut acollir aquest mundial d'esquí alpi: "Avui estem ben tristos perquè era un projecte en el qual creiem. Però no ha de ser el final del somni. Teníem la millor candidatura" ha afirmat via X.

Aquesta decisió ha estat seguida en directe a la sala d'actes de Prat del Roure (Escaldes-Engordany) on s'ha pogut veure en directe la resolució de la Candidatura per als Campionats del Món d'Esquí Alpí 2029. La retransmissió del resultat de la votació s'ha fet just després de l'acte d'entrega de Premis de la Temporada 2023/24 de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE).

Una jornada intensa

La comitiva d'Andorra a Islàndia confiava que la candidatura Principat seria l'escollida. David Hidalgo ha afirmat prèviament a l'acte a RTVA que "totes les cartes estan jugades excepte aquesta última a veure si podem convèncer algun dels que estiguin indecisos". És el segon cop que Andorra presenta la seva candidatura, va presentar-se per l'any 2027, però finalment se'n va emportar l'esdeveniment la suïssa Crans Montana.

Finalment, Espot ha aprofitat avui per tenir una trobada amb el primer ministre d'Islàndia, Bjarni Benediktsson, a la seu del Lækjargötu. En un comunicat a Twitter ha afirmat que "hem acordat impulsar les relacions econòmiques i estudiar la col·laboració tècnica per a la implementació del cabal comunitari".