Andorra Telecom impulsa una iniciativa per conscienciar els pares dels riscos de l'accés il·limitat a Internet

Andorra la Vella'Un mòbil, un pacte', sota aquest nom Andorra Telecom engega una nova campanya que busca "conscienciar els progenitors, especialment quan hi ha la compra del primer mòbil de les amenaces de l'accés il·limitat" a internet que pot suposar per als menors.

Per aquest motiu, cada vegada que una família adquireixi una targeta SIM per a un menor des d'Andorra Telecom se'ls oferirà un document redactat en forma de pacte perquè hi pugui haver "un diàleg entre pares i fills" des del moment en què el mòbil arriba a la vida de l'infant i que l'ús d'aquest aparell es faci de forma "consensuada, dialogada", i sobretot "positiva", perquè hi hagi una reflexió al voltant dels perills que hi ha a internet.

La responsable d'RSE, Patrocinis i Premsa d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha manifestat que aquesta campanya s'emmarca en l'eix de benestar digital de la companyia i que al llarg dels anys ha anat oferint diferents accions per garantir unes bones pràctiques i usos d'internet. En aquest sentit, Martí ha defensat que "no hi ha una única eina que pugui garantir la protecció dels menors" sinó que cal "una bateria d'accions" destinades a conscienciar la població i molt especialment, els pares.

En aquest sentit, Martí ha manifestat que internet té aspectes molt positius però també "riscos i amenaces" i són precisament els "més vulnerables", com els menors, els que en poden patir de manera "més greu" les conseqüències, especialment pel que fa a l'impacte a la seva salut mental i benestar emocional.

Martí ha volgut fer incidència en algunes dades soenitors tenen sobre els fills. Aquesta "poca supervisió" va fer pensar a Andorra Telecom en com "dirigir accions" per poder facilitar a les famílies l'educació digital dels menors i es va pensar que l'arribada del primer mòbil, que segons les dades és als deu anys, pot ser un bon moment per incentivar aquest diàleg en el si de les famílies. "Des d'Andorra Telecom volem donar eines perquè l'entrada al món digital sigui el més protegida i agradable possible", ha reivindicat la responsable d'RSE, Patrocinis i Premsa d'Andorra Telecom.

Així, cada vegada que una família s'adreci a l'agència comercial d'Andorra Telecom se li oferirà un tub a l'interior del qual hi ha un pacte amb alguns compromisos sobre l'ús de les noves tecnologies per implicar pares i fills en el seu bon ús.

També es posaran aquests tubs (se n'han produït 2.500) a disposició d'entitats i es podà, a més, descarregar el pacte a la web d'Andorra Telecom. Martí ha manifestat que seria "una bona notícia" que s'esgotin aquests tubs, i que, per tant, la campanya tingui "bona acollida" i serveixi per fomentar una "conversa positiva" en el si de les famílies.

En l'acció d'Andorra Telecom s'hi han implicat l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Andorrana; l'associació Projecte Vida, i la de la Defensa del Jovent en Risc així com la policia i els ministeris de Salut i Afers Socials, que distribuiran el material de suport.

Juntament amb la campanya, Andorra Telecom ha activat un canal de Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VahH446002T5nEXOiR11 des del que es compartiran articles i iniciatives que desenvolupi la companyia i altres entitats al voltant del benestar digital. A més a més, Martí ha recordat que es van actualitzant els continguts del blog de benestar digital, ja que són conscients que sovint els pares tenen molts dubtes sobre aquesta supervisió, i per això es fa molta incidència en els consells.