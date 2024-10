Andorra Telecom incrementa els GB de la tarifa modular

Andorra la VellaAndorra Telecom ha millorat aquest dimarts les prestacions dels mòbils amb tarifa modular. Aquesta tarifa, pensada sobretot per a famílies, agrupa tots els mòbils de la llar en un paquet únic que comparteix les dades i els minuts inclosos entre tots els membres que en formen part.

Amb aquesta actualització, el primer mòbil del grup passa d’aportar 25 GB a fer-ho amb 40 GB. Els mòbils secundaris, per la seva part, passaran de 6 GB a 8 GB. Totes les dades incloses es poden consumir tant a Andorra com a Espanya, França i Portugal.

Aquestes millores s’emmarquen dins l’estratègia de la companyia per a aquest 2024, que ja va començar amb una millora de les prestacions en les tarifes de prepagament el passat mes de juny i d’una actualització de les tarifes de roaming, afegint nous països a la zona europea.

Abans d’acabar aquest any també es milloraran les tarifes de mòbil individuals, de manera que continuïn sent el màxim de competitives. Xavier Agulló, responsable de màrqueting de la companyia, explica que “la voluntat d’Andorra Telecom per aquest 2024 és actualitzar totes les tarifes relacionades amb la telefonia mòbil i esperem continuar fent-ho de manera més freqüent en els propers anys”.