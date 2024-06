Andorra la Vella ajudarà econòmicament les famílies desallotjades de l'edifici de Santa Coloma

Andorra la VellaLa cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha confirmat que els veïns afectats per les esquerdes de l'edifici de Santa Coloma rebran ajuts econòmics fins a final de mes. Així ho ha explicat en declaracions que recull RTVA, quan ha aprofitat també per exposar que el comú acompanyarà tots els inquilins de l'edifici en la recerca d'una alternativa residencial. La majoria, això sí, ja hauria trobat altres llocs. Diversos privats s'han posat en contacte per oferir aquestes alternatives.

Pel que fa al cost i gestió de les reparacions, seran assumits pel propietari de l'edifici.