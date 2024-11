Andorra la Vella impulsarà un cens de locals buits

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella crearà un cens comercial que inclourà un llistat de locals buits a partir del 2025, segons ha explicat Susagna Venable, dinamitzadora comercial del comú, durant el Simposi Internacional de Màrqueting (SIMA). Aquesta eina pretén facilitar als empresaris la localització d’espais disponibles per reactivar el sector comercial.

Segons RTVA, Venable ha destacat que els lloguers comercials són, en algunes zones, massa elevats i que no s’espera un gran impacte per part de l’acord d’associació amb la UE en el petit comerç. També durant el SIMA, s’ha subratllat la importància de construir una residència universitària com a part del desenvolupament educatiu del país.