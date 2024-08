Andorra la Vella obre a la participació ciutadana el projecte de la plaça del Poble

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella obre a la ciutadania el projecte per decidir quina plaça del Poble volen. D'aquesta manera, la proposta en la qual la corporació comunal ha estat treballant aquests vuit mesos s'exposa a la mateixa plaça i en els vinils on està plasmada hi ha uns codis QR perquè la gent se'ls pugui descarregar i dir la seva sobre les diferents àrees en què es vol dividir l'espai públic. Fins a finals d'agost els ciutadans podran opinar i cap a finals de setembre el comú vol convocar ja el concurs perquè cap a principis de desembre es pugui adjudicar i quan acabi el Poblet de Nadal i passin Reis aquests treballs puguin arrencar, de tal manera que de cara a la festa major de l'any que ve es pugui estrenar la nova plaça.

Tal com ha remarcat el cònsol major, Sergi González, el que es pretén és "tornar a tenir el que era la plaça del Poble de tota la vida, de records, d'il·lusions, de coses que passaven aquí i no una plaça del Poble de pas, on la gent passa i no es queda". Així, la intenció és que la gent "pugui utilitzar la plaça els 365 dies de l'any", que tingui espais on fer fires i esdeveniments i sigui "un punt d'atracció per al comerç", que sigui un "espai maco"; també que s'hi puguin muntar escenaris per a espectacles, per fer-hi "des de concerts a cinema a la fresca"; zones de jocs per a infants i joves i també una zona verda que esdevingui "un refugi climàtic" i que la vegetació hi estigui integrada. En el projecte també s'ha volgut donar molta importància a la sostenibilitat amb plaques solars o amb sistemes de rec sostenibles.

González ha recordat que s'ha descartat el projecte que l'anterior majoria havia aprovat de fer dos nivells a la plaça i que "donava molta força a aquesta nova alçada". De fet, ha reivindicat que ells el que han volgut és que l'espai pugui recuperar una mica la funció de "cor" del poble i que, per tant, sigui un punt en el qual "crear comunitat".

Quant al pressupost, ha recordat que de cara a aquest any ja es preveu una partida de 500.000 euros i un plurianual de cara al 2025 d'un milió i mig, amb la qual cosa preveuen que els dos milions amb què s'ha dotat el projecte siguin suficients per dur a terme el projecte, ja que ha recordat que no es fan obres "molt exuberants".

El projecte es compartirà també amb els consells d'infants, joves i la gent gran i també és previst que es pugui fer una reunió de poble per presentar la proposta definitiva, un cop s'incloguin les diferents propostes ciutadanes. "Això és un esbós de cap on volem anar, però quan ho tinguem aquest projecte es presentarà i farem una reunió de poble per presentar realment orgullosos aquesta plaça del Poble amb vida", ha emfasitzat el cònsol major de la capital.