Andorra la Vella preveu un augment dels pàrquings per satisfer la demanda ciutadana

Andorra la VellaLa manca d’aparcaments a Andorra la Vella ha generat neguit entre els residents, però el comú de la capital treballa a engegar projectes per augmentar el nombre de places i solucionar aquest problema, tal com explica RTVA. Per exemple, a la Borda Nova s’està construint un pàrquing de 180 places i s’afegiran als 700 que formaran part del nou centre comercial que es construeix al Fener. Malgrat que no seran comunals, una part es destinarà a les demandes del barri. Tanmateix, s’han iniciat els tràmits per construir un altre a la zona del Camí Ral per substituir l’actual. De cara al setembre, el comú es podria començar a treballar en el disseny de la infraestructura, que hauria de triplicar les 77 places actuals.