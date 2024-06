Andorra la Vella substituirà els focs artificials de Sant Joan per un espectacle làser

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts el programa de la cremada de falles i la festa del poble d’enguany amb l’objectiu de celebrar “una festa del poble que faci comunitat” i “que sigui per a tothom”. Així ho ha manifestat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, acompanyada pel cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, en el marc de la presentació. En aquest sentit, la cònsol ha comentat que, amb la intenció de fer una festa més inclusiva i accessible, el comú ha decidit no fer els focs artificials, que se substituiran per un espectacle de llums làser al Parc Central, la qual cosa permetrà incloure més persones. A més, una altra de les novetats que s’ha avançat és la celebració d’una arrossada popular. Amb la intenció de “recuperar l’esperit de comunitat i unió”, també es durà a terme un circuit d’orientació per descobrir diferents ubicacions de la parròquia i es recuperarà l’antic ball de sardanes que se celebrarà a la plaça del Poble.