Andorra vol trobar l'encaix de la IA en la seva economia

Andorra la VellaEl secretari d'estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha estat l'encarregat aquest divendres de donar el tret de sortida al 22è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), un esdeveniment que enguany porta per títol 'La intel·ligència artificial. Escenari de reptes i oportunitats'. Durant la seva intervenció, Rossell ha destacat les oportunitats que representa la IA per al país i els avenços que s'han fet en matèria de digitalització, però també ha alertat de la necessitat de disposar d'una bona regulació alineada amb les normes europees per tal de garantir l'ús responsable d'aquesta tecnologia emergent.

El secretari d'Estat ha recordat que, actualment, el Principat "està fent grans progressos en la digitalització de l'administració" i també a l'hora de garantir "un marc regulador que permeti desenvolupar-la amb seguretat". De fet, ha assenyalat que en només tres anys, Andorra ha passat del lloc 26 a l'11 en el rànquing europeu de l'índex d'economia i seguretat digital i també ha escalat 50 posicions en ciberseguretat a nivell mundial. En aquest sentit, ha volgut destacar "l'èxit" assolit amb el programa de digitalització d'empreses, "que dona suport directe al teixit empresarial per adaptar la tecnologia en els seus processos", la qual cosa els permet "reduir costos i optimitzar tasques".

Pel que fa a la intel·ligència artificial, ha exposat "avenços importants" com ara la creació de l'agència d'intel·ligència de la dada, "que té com a missió optimitzar dades perquè siguin una font única i fidel". L'organisme, doncs, "permetrà establir un sistema interoperable que faciliti l'aplicació de la IA a les empreses i organitzacions amb dades útils per a la presa de decisions", ha indicat.

Per tot plegat, i conscient dels ràpids avenços de la IA, Rossell ha posat en relleu que "la regulació és clau per garantir un ús responsable" d'aquesta tecnologia. Així, ha explicat que Europa lidera el procés de creixement de la IA per aplicar-la en diferents sectors com la salut, la justícia o la seguretat pública, tot plegat amb l'objectiu "d'equilibrar innovació amb drets fonamentals". Per a Andorra, ha dit, "l'alineament amb Europa és necessari i específic" i, per tant, s'ha mostrat convençut que aquesta regulació incrementarà "la confiança dels ciutadans i de les empreses".

A més, ha recordat que Andorra ja ha signat el conveni marc del Consell d'Europa sobre IA, i el país també ha aprovat un codi ètic sobre l'ús d'aquesta tecnologia adreçat al sector públic i al privat "que pretén servir de guia a través de recomanacions per al desplegament adequat de la IA d'una manera fiable". La voluntat del Govern, doncs, és "poder extreure amb aquest codi el màxim potencial d'aquesta tecnologia emergent i, en paral·lel, assegurar les garanties dels drets i les llibertats fonamentals de les persones".

Finalment, ha apuntat que "Andorra viu un moment idoni per a la transformació digital". "El repte no és només adaptar-se a la tecnologia, sinó també anticipar-se i liderar aquests canvis i garantir que Andorra es mantingui competitiva en un món cada vegada més digitalitzat", ha conclòs.