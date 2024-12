Andorran Banking i UNICEF envien vacunes contra la tuberculosi per a 4.000 infants

Andorra la VellaL'aportació que Andorran Banking va fer al comitè d’Andorra d’Unicef ha permès a l'ONG dur a terme una acció solidària concreta. La iniciativa, anomenada 'Regals que salven vides', ha permès proporcionar "protecció, dignitat i esperança a comunitats vulnerables en els contextos més crítics", segons l'ONG.

L’impacte d’aquesta col·laboració amb Andorran Banking es reflecteix en resultats tangibles com que s'han distribuït 200 paquets de vacunes contra la tuberculosi (BCG), protegint 4.000 infants contra una malaltia mortal; 50 racions d’aliments per a 50 infants en situació de desnutrició severa; tres bombes d’aigua manuals, que ha permès accés sostenible a aigua potable per a comunitats senceres; 50 kits de primers auxilis i 78 d’higiene.

“Gràcies al suport d’Andorran Banking, hem pogut transformar la solidaritat en acció concreta. Cada gest suma, i aquest ha demostrat que junts podem marcar una diferència real”, ha destacat la presidenta d’Unicef, Marianela Vila. La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha destacat el compromís continu amb Unicef:

"Estem molt contents de mantenir aquesta col·laboració amb Unicef per novè any consecutiu. Creiem fermament que les institucions financeres tenen una responsabilitat social, i aquesta col·laboració és una manifestació tangible del nostre propòsit de fer una diferència positiva al món", ha afirmat.