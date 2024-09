Andorrans traslladats a l'Alt Urgell donen suport a Pirineu Viu contra l'especulació immobiliària

Andorra la VellaPirineu Viu, una coordinadora formada per una trentena de col·lectius de l'Alt Urgell, Andorra, Solsonès, Berguedà i Ripollès, ha anunciat pròximes mobilitzacions per combatre els efectes de la turistització massiva i l'especulació immobiliària en la regió. La plataforma, que engloba moviments feministes, laborals i casals populars, entre d'altres, sorgeix amb l'objectiu de defensar els drets de la gent pirinenca, centrant-se especialment en la crisi de l'habitatge.

La portaveu de la plataforma, representant de Pirineu Viu, ha explicat que la iniciativa es va consolidar després del treball conjunt amb la plataforma STOP Jocs Olímpics.

Volem lluitar pels drets de la gent pirinenca, i el primer eix que tractarem és l'habitatge, ja que el turisme massiu està afectant greument a les famílies ” Pirineu Viu

El suport andorrà i el rebuig a les acusacions de confrontació

Pirineu Viu ha volgut deixar clar que, malgrat les crítiques que han rebut, no van en contra d'Andorra. De fet, han destacat el suport que reben d'andorrans que s'han vist obligats a traslladar-se a l'Alt Urgell a causa de la manca d'habitatge assequible. "Ens sorprèn que ens acusin d’anar contra Andorra, quan precisament molts andorrans que pateixen l’especulació immobiliària donen suport a la nostra iniciativa", ha subratllat la portaveu.

A més, la plataforma ha desmentit rotundament els rumors que apuntaven a possibles talls de carreteres cap a Andorra. "Mai ens hem plantejat aquesta opció. Les nostres mobilitzacions es faran d'una manera diferent, i properament anunciarem quan tindran lloc", ha afirmat la portaveu, afegint que les accions més importants es planegen per aquest hivern.

El clam contra l'especulació

Per Pirineu Viu, la lluita contra l'especulació no és només una qüestió d'habitatge, sinó que afecta directament la pobresa i l'exclusió social. Segons la plataforma, la situació actual castiga els habitants de la regió, que sovint es veuen obligats a abandonar les seves llars a causa de l’increment dels preus provocat pel turisme.

Volem ser l'altaveu de la gent que està al límit, castigada per aquest comerç amb l’habitatge ”

Mobilitzacions a l'hivern

Pirineu Viu es prepara per a una sèrie de mobilitzacions que s'anuncien en un parell de setmanes i tindran lloc en els pròxims mesos, amb la més gran prevista per a aquest hivern. La plataforma fa una crida a la solidaritat i a la participació de tots els afectats per la turistització i l'especulació immobiliària, afirmant que només amb accions conjuntes es podrà revertir la situació actual i garantir un futur més just per a la població pirinenca.

La plataforma vol posar fi a l'actual model turístic que, segons ells, està desplaçant les famílies locals i deteriorant el teixit social de la regió, i ja ha rebut el suport de múltiples col·lectius des de la Vall d'Aran fins a Cerdanya, passant per Andorra.