Un any d'Habitatge Digne amb una reunió a Andorra la Vella el 16 de novembre

Andorra la VellaLa Coordinadora per l'Habitatge Digne celebrarà aquest proper 16 de novembre el primer aniversari del moviment per l'habitatge a Andorra, un any que defineixen com a "intens" en què la preocupació per l'accés a un habitatge digne i assequible "continua al centre de la nostra lluita".

Des de l'entitat s'afirma que aquest "ha estat un any marcat per la resistència contra les injustícies i els abusos que han convertit l'habitatge en un privilegi". Així doncs, es preveu una reunió a partir de les 18 hores a la sala de festes de la Llacuna, a Andorra la Vella, per reconèixer el camí recorregut, l'avenç que han representat les accions impulsades "i la confirmació del fet que el moviment per l'habitatge és viu".

La jornada inclourà diverses xerrades, obrint un espai de reflexió i debat que permetrà fer balanç i reflexionar sobre el futur del moviment. Aquest aniversari serà, també, un moment per reconèixer la persistència per un habitatge digne, així com per valorar els avenços aconseguits i els reptes que encara queden per afrontar.

L'esdeveniment finalitzarà amb un espai de trobada i un berenar, una oportunitat per compartir idees "i enfortir els vincles entre aquelles persones que comparteixen aquest objectiu comú i necessari per construir una Andorra més justa".

L'entitat, doncs, convida tothom a sumar-se a aquesta jornada de celebració "i de reafirmació de la nostra causa", demostrant que "la lluita és més ferma que mai i que el moviment per l'habitatge continua endavant amb determinació".