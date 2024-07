Apareix un altre cotxe pintat: "Estàs avisat"

Andorra la VellaAquest dilluns han aparegut pintats tres cotxes, un d’ells d’alta gamma, a un pàrquing privat d’Escaldes. Una bretolada que ha generat un gran malestar, però que encara no ha suposat una denúncia dels afectats. Tal com ressalta la policia, els propietaris del vehicle i de la concessionària del pàrquing han de valorar primer els danys i revisar totes les càmeres, de forma que puguin traslladar tota la informació possible a les autoritats a l’hora de denunciar els fets. S’haurà d’esperar, per tant, un espai prudencial de dos o tres dies per esclarir els fets i prendre la decisió legal pertinent. A més, a través de les xarxes, aquest dimarts s’ha pogut veure un altre cas de pintada. En aquesta ocasió, amb un missatge amenaçador: “Estas avisado”.