La seguretat d'Andorra és el que més valoren els argentins a l'hora de residir

Andorra la VellaEl canvi que està experimentant Argentina des de l'arribada a la presidència de Javier Milei podria afectar el flux de treballadors d'aquell país que venen a Andorra, però això no tindria afectació als que ja hi són perquè la pràctica totalitat es volen quedar al Principat.

El president de l'entitat al país, Marcelo Ponce, considera que, si s'estabilitza la situació econòmica a l'Argentina, l'èxode es podria reduir. "És un tema difícil perquè és un dels principals motius per emigrar de l'Argentina a Andorra. La major part depèn d'aquesta inestabilitat i dels problemes econòmics i socials. Pot baixar la quantitat de migrants, que ha pujat molt en els últims anys".

Ponce destaca en declaracions a ATV que la majoria dels argentins que estan a Andorra" per no dir tots, no volen tornar-hi" perquè la seguretat a Europa no la troben al seu país d'origen. "Aquí passa totalment l'oposat, molt pocs problemes d'inseguretat, aire pur, tranquil·litat i estabilitat. Feina formal perquè allà el 80% dels treballadors tenen una vida laboral en negre", exposa.Recalca, que la majoria dels argentins que han decidit fer el pas de marxar del seu país no tenen intenció de tornar-hi a curt termini.

