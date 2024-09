Arigameplays, la 'streamer' mexicana resident que guanya 236.000 dòlars mensuals

Andorra la VellaAbril Abdamari Garza Alonso, més coneguda com a Arigameplays, s’ha convertit en una de les figures més destacades del món del streaming i els videojocs. Aquesta creadora de contingut mexicana, de 25 anys, ha arribat recentment a Andorra, unint-se així a altres figures de la comunitat de streamers que han optat per traslladar-se al país. La seva popularitat, en contínua ascensió, l’ha consolidat com una de les dones més influents a Twitch i YouTube.

Segons el diari El Universal, Arigameplays genera uns ingressos mensuals estimats en aproximadament 236.000 dòlars, equivalents a uns 4.053.000 pesos mexicans. Aquesta suma prové de diverses fonts, incloent-hi les seves transmissions en directe a Twitch, vídeos a YouTube i col·laboracions amb marques. A això cal sumar-hi les subscripcions dels seus seguidors a Twitch, la qual cosa augmenta encara més els seus beneficis.

Arigameplays ha aconseguit captar l’atenció d’una àmplia audiència gràcies a les seves retransmissions en viu de videojocs, les seves divertides reaccions en vídeo i la seva constant interacció amb els fans. Amb milions de seguidors arreu del món, aquesta influencer ha aprofitat el seu èxit per viatjar i participar en esdeveniments internacionals relacionats amb el món dels videojocs i la cultura digital.