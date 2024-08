Artur Homs assegura que no vol "ni islam ni islamistes a Andorra"

Andorra la VellaEl vicepresident de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, Artur Homs, ha fet públic un post a Twitter sobre el que considera cada cop major presència de l'islam i islamistes a Andorra. Homs ha escrit concretament: "No vull ni islam ni islamistes a Andorra i cada dia és més ple. No paro de veure encaputxades i ensotats". I afegeix una pregunta retòrica: "el creixement econòmic té barra lliure?".

El vicepresident de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles comenta en pots anteriors la vinculació entre la necessitat de mà d’obra i els problemes que això portarà a Andorra per la immigració que caldrà acollir per poder ocupar els llocs de treball.

I té un altre post on insta a que no es permeti que a Andorra hi hagi gent radicalitzada en el seguiment de l’Islam.