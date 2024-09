Assenyalen que l'amo del gos atacat per un os hauria de portar-lo lligat

Andorra la VellaEl cos de Banders d'Andorra va informar durant la jornada de dijous que estava sota investigació l'atac d'un os a un gos al pic de Sanfons, a la Massana. Un turista passejava per la zona amb el gos deslligat i l'animal, en veure l'os, va començar a apropar-se. Això va provocar que el plantígrad reaccionés causant ferides lleus al ca en un acte reflex.

El compte oficial del Parc Natural de l'Alt Pirineu, per la seva part, s'ha pronunciat sobre la notícia, assegurant que es tracta d'una imprudència de l'amo per portar l'animal deslligat. A més, aprofiten per recordar que no fer-ho al seu parc implica una sanció econòmica.