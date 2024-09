Astrié critica que el Comú no hagi respectat l'ortografia catalana a 'la ruta segura al cole'

Andorra la VellaL’oposició del comú d’Andorra la Vella, liderada pel conseller de Demòcrates, David Astrié, ha proposat canviar els cartells de la nova “Ruta segura al cole” per “Ruta segura al col·le” per tal de respectar l’ortografia catalana. Segons Astrié, “Quan s’escurça un mot que conté una ela geminada, com ara col·legi o pel·lícula, es manté la ela geminada en la forma escurçada. Així, s’escriu col·le (no pas cole).” El conseller ha afegit: “Gràcies, Carles. Vetllarem perquè es modifiqui l’errada.”

En aquest cas, David Astrié té raó. Segons les normes ortogràfiques del català, quan escurcem mots que contenen una “ela geminada” (l·l), com “col·legi”, aquesta geminada es manté en la forma abreujada.

Per tant, l’ús correcte és “col·le” i no “cole”, ja que s’ha d’escriure amb la “l·l” per respectar la grafia original de “col·legi“. Això també passa amb altres paraules com “pel·lícula“, que escurçada esdevé “pel·li“.

Aquesta iniciativa arriba després de la recent instal·lació de llapis gegants amb la inscripció “Ruta segura al cole” i cartells blau marí amb petjades de colors i la frase “Camí escolar” en diversos carrers de la capital. Els elements formen part de les mesures impulsades pel comú d’Andorra la Vella per millorar la seguretat dels infants que van a l’escola.

El conseller de Circulació i Aparcaments d’Andorra la Vella, Xavier Surana, va destacar que la iniciativa dels camins escolars va sorgir del Consell d’Infants i té l’objectiu de crear zones més segures per als nens, indicant els camins per on han de creuar. “Això també facilita que els conductors redueixin la velocitat a aquestes zones”, va afegir Surana, qui va explicar que s’han instal·lat senyals de velocitat de 30 i 20 km/h als voltants de les escoles.

De moment, aquesta senyalització s’ha col·locat als voltants de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, del Col·legi Mare Janer i del Lycée Comte de Foix. A més dels camins escolars, el comú ha implementat zones de ‘petó i adéu’, espais on els pares poden aturar-se breument per deixar els seus fills a l’escola sense haver de cercar estacionament.

Tot i que la mesura ha estat ben rebuda, l’oposició insisteix que és necessari corregir l’ortografia de la senyalització per respectar les normes gramaticals catalanes i així oferir una imatge correcta a la ciutadania.