Astrié lamenta el retard en l'inici del projecte d'habitatge assequible impulsat sota el seu mandat

Andorra la VellaEls consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han votat aquest dijous en Consell de Comú favor de la ratificació del conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i el Govern d’Andorra per la cessió d’ús de la parcel·la de terreny al carrer del Cedre, que permetrà que l’Executiu hi pugui construir un bloc de 30 pisos de lloguer assequible.

Astrié ha celebrat que es tiri endavant un projecte iniciat sota el seu mandat, però n’ha lamentat el retard de 10 mesos, fet que acaba perjudicant les necessitats actuals d’habitatge de la ciutadania de la parròquia.

També ha criticat la “incoherència de les paraules” del cònsol Sergi González, que només un any abans i estant a l’oposició, va criticar la corporació per apostar per una concessió publicoprivada quan, a parer seu, el Comú tenia capacitat econòmica per tirar-lo endavant sense suport privat. “Ara que ocupa el càrrec de cònsol es veuen les coses diferents i ha demanat ajuda al Govern per tirar endavant el mateix projecte“, ha sentenciat.

També en clau d’habitatge, els consellers de DA han votat a favor de la nova ordinació reguladora de les prestacions econòmiques en concepte d’habitatge. En aquest punt, Astrié ha reconegut la intenció d’ajudar que té la iniciativa, tot i els “dubtes” que genera, ja que les prestacions comunals “coincideixen amb les responsabilitats del Ministeri d’Afers Socials” i, a la vegada, generen “certa discriminació” amb la resta de ciutadans que no són de la parròquia.

Per això, ha lamentat que el projecte no s’hagi treballat prèviament amb el ministeri, i ha demanat que s’estableixi “un marc de col·laboració” entre les dues administracions per “evitar redundàncies innecessàries i maximitzar l’impacte”. Així mateix, i “a risc de crear un programa insegur financerament a llarg termini” el conseller també ha demanat un pla de finançament o una projecció d’assignació de partides per garantir la sostenibilitat del programa.

En un altre ordre de coses, els consellers de Demòcrates s’han abstingut en el punt de l’ordre del dia sobre una despesa plurianual per contractar una empresa per desplegar la revisió del Pla d’Urbanisme de la parròquia. Malgrat compartir que aquesta tasca és “prou important per abordar-la amb precaució, previsió i responsabilitat“, el mecanisme emprat “és fruit d’una decisió només de la majoria, ens ha vingut tot fet i ens agradaria haver tingut més informació sobre el mecanisme“, així com haver participat en el procés, ha exposat Astrié, lamentant que el procediment hagi estat “poc transparent“.

Finalment, i pel que fa al punt sobre l’adjudicació del concurs nacional per a les obres de digitalització i sectorització completa de la xarxa d’aigua potable Astrié, Canturri i Sabaté hi han votat favorablement, perquè dona continuïtat a un procés iniciat l’anterior mandat. “Estem orgullosos d’un projecte dissenyat no només per millorar la qualitat del servei d’aigua potable, sinó per fer de la nostra xarxa un exemple a seguir per la resta de corporacions”, ha manifestat Astrié, en el sentit que permet obtenir una major precisió i rapidesa sobre la detecció de fuites, el control de les pressions i dels consums, a través de la digitalització i el monitoratge.