Atac de gelosia amb amenaces i navalla al Pas

Andorra la VellaUn home desmesuradament gelós insultava i amenaçava la dona amb la qual s'havia casat i amb la que tenia una filla. Li deia que ell es faria mal a si mateix, o a ella o persones de l'entorn. La dona estava tan atemorida que no s'atrevia a trencar la parella i divorciar-se.

L'home li controlava les converses en el mòbil i es posava molt agressiu quan bevia. Un dia que la dona li va dir que ja no sentia res per ell, la va agredir amb un fort cop a l'esquena dient "eso si que lo sientes". Posteriorment, l'home va donar un cop de puny a la paret i es va trencar la mà.

No permetia a la dona que tingués contacte amb altres persones, ni a través de les xarxes socials. Va vetar que jugués a la PlayStation on en les partides podia tenir converses amb altra gent. Va obligar-la que es desinstal·lés el joc.

En una conversa a través d'Instagram l'home li va enviar una sèrie de missatges amenaçadors:

"Tengo que ver a las asistentas? Xk si es asi lo mismo me llevo la navaja y las reviento, estoy hasta los

cojones de la puta andorra"; "me siento gilipollas dando una oportunidad a quien cuando

pueda me va a engañar quiero pegarme un tiro en la cabeza..., me pillas una pistola o

escopeta o lo que puedas y me haces el fabor? Ya k cortandome no puedo suicidarme?,

xk cada dia me demuestras mas k no me kieres y k estas x necesidad..."; "yo ya tengo

la mentalidad k nadie me jode y el k me joda lo mato o lo hundo antes..."; "asi k si kieres

joderme estas jodiendo al major... preparate"; "bueno pues ahora cuando llegues me

pego un tiro"; "k ganas de reventar todo"; "estoy artó de esta vida y de andar figirngirndo

ser kien no soy, me deveria aver encontrado una chica buena x el destiny no una puta

k se vende y se entrega a cualkiera..."; "yo valgo mucho mas k tuu y soy mucho mrjot k

tu... psrs ti trndria k ser uns casualidad 1 entre 1000 encontrarme y estar con migo...";

"como me toques mucho los huevos me suïcido y a tomar x culo... ya te demostre k no

tengo miedo... me la suda vivir o morir"; "me corto las venas y a mmarla...".

Alcohol, navalla i intent d'assassinat

La parella vivia al Pas de la Casa. La dona va arribar amb un amic dels dos i al menjador es van trobar l'home molt borratxo i amb una navalla militar a mà de deu centímetres de fulla. A l'altra tenia una copa amb una beguda alcohòlica. La dona i l'amic van intentar que deixés la navalla. L'amic va intentar treure-li mentre li deia si seria capaç de matar a un amic. Va respondre que "mataria a un col·lega i fins i tot a la meva dona" si s'interposen en el seu camí.

La dona va trucar el seu pare perquè la vingués a buscar i que parlés amb el marit per calmar-lo. Però l'home quan li van passar el telèfon el va tirar a terra dient "mi mujer es una puta". La dona li va dir: "se acabó, tu mujer ya no es tu mujer" i l'home va respondre "si no eres mía no eres de nadie". Seguidament, l'home va mossegar l'amic que tractava d'aturar-lo i li va clavar la navalla als pulmons per matar-lo. L'informe forense posterior va determinar que va estar a pocs centímetres de matar-lo.

El marit va anar a la cuina i va tornar amb un ganivet de 34 centímetres. El va posar al coll de la dona dient-li que si trucava a la policia la mataria quan ella ja tenia el telèfon a la mà. L'avís dels fets va fer que la polia arribés al pis i detingués el marit. L'home va donar 2,11 grams d'alcohol per litre de sang quan se li va fer la prova hores després dels fets. En el moment en què van tenir lloc el seu nivell d'alcohol podria estar prop del coma etílic.

L'home ha estat condemnat a set anys i mig de presó i a no poder contactar durant deu anys amb les dues víctimes.