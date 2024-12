Augmenta gairebé un 20% l'entrada de vehicles durant el mes passat

Andorra la VellaSegons el departament d'Estadística, durant el mes de novembre, han entrat al país 357.575 vehicles, un 19,3% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Els turismes han registrat un increment del 18,8% i els vehicles pesants, del 34,3%. En concret, els turismes provinents d’Espanya han augmentat un 15,6%, mentre que els de França ho han fet en un 26,6%. Pel que fa als vehicles pesants, els que han entrat per la frontera hispanoandorrana han crescut un 37,4%, i els de la frontera francoandorrana un 2,9%.

Entre gener i novembre del 2024, respecte al mateix període del 2023, el nombre total de vehicles ha augmentat un 1,8%. Els procedents d’Espanya han crescut un 2%, i els de França un 1,6%. En els darrers 12 mesos, han entrat al país 4.300.107 vehicles, un increment de l’1,8% respecte als 4.225.006 vehicles de l'any anterior. Per la frontera hispanoandorrana, l’augment ha estat de 52.363 vehicles d'un 1,8%, mentre que per la frontera francoandorrana han entrat 22.738 vehicles un 1,6% més.

Pel que fa a les dades ajustades per efectes de calendari i estacionalitat, l’entrada total de vehicles mostra una lleugera tendència negativa en els darrers dos mesos, amb un descens del 0,3% al novembre. En canvi, l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana manté una tendència positiva dels darrers cinc mesos, arribant a un 2,1% més al novembre. Per la frontera francoandorrana, la tendència s’ha estabilitzat en un 0,8% més durant l’últim mes.