Augmenta l'interès per traslladar-se a Andorra després de l'anunci de Sánchez de més impostos

Andorra la VellaPedro Sánchez ha anunciat que en aquesta legislatura hi haurà un augment de la càrrega fiscal per a la gent rica d’Espanya. El president espanyol ho ha verbalitzat amb dues frases: “gravarem fiscalment als qui ja tenen diners per viure cent vides” i “més transport públic i menys Lamborghinis”. Aquest anunci, segons diverses fonts especialitzades en el trasllat de nous residents a Andorra, ha fet disparar les peticions d’informació ge gent benestant espanyola per traslladar-se a Andorra. I hauria fet, segons les fonts, que aquells que s’ho estaven rumiant ja estiguin decidint canviar la residència cap el Principat. Encara es prematur, indiquen, però depèn de quin sigui l’augment podria haver-hi una nova onada on bona part dels youtubers més exitosos que no han marxat podrien donar el pas.

El president espanyol ha vokgut enviar aquest dimecres un missatge d’optimisme respecte al futur del seu mandat i de la seva acció de Govern. “Hi ha Govern per a llarg. Si alguna cosa ha après aquest executiu és a navegar amb el vent en contra. I aprofitarem el temps com sempre hem fet”, ha dit durant l’acte d’obertura del curs polític en l’Institut Cervantes.

Sense entrar al detall, el president del Govern ha esbossat algunes de les línies mestres en les quals basarà l’acció de l’Executiu durant els pròxims mesos. Sánchez ha anunciat, per exemple, reformes en matèria fiscal que aprofundeixin en un repartiment més equitatiu dels impostos.

“Continuarem avançant cap a una fiscalitat més progressiva, amb impostos que gravin més als qui més tenen i orientin el model productiu. Posarem en marxa noves accions destinades a delimitar els privilegis desproporcionats d’unes certes elits i a gravar fiscalment als qui ja tenen en el banc suficient diners per a viure cent vides. Ho farem, insisteixo, no per a perjudicar els milionaris, sinó per a protegir les classes mitjanes i treballadores d’un sistema injust”, ha promès.