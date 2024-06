Augmenta la presència d'incidents vandàlics a les xarxes

Andorra la VellaLes xarxes mostren un augment dels posts on s'alerta d'un augment dels incidents a Andorra, especialment relacionats amb el vandalisme. Des de pintades a escombraries deixades en diferents llocs o desperfectes en edificis o vehicles. L'última mostra ha estat una imatge d'una furgoneta aparcada a Escaldes que es troba amb el vidre trencat, suposadament després que hagi estat colpejat.

La imatge s'acompanya de la frase "Andorra ja no és el que era" que recull aquest neguit entre ciutadans que consideren que hi ha un increment constant d'incidents quan al Principat pràcticament no hi havia actes vandàlics. En la mateixa línia hi ha hagut comentaris en la xarxa respecte a altres accions d'aquestes característiques, entenent que el país està evolucionant cap a pitjor en aquest aspecte. I, sovint, comparant l'escenari amb el dels països veïns on era molt més habitual trobar-se amb incidents de tipus incívics.