Augmenten els casos de 'phishing' a WhatsApp

Andorra la VellaAugmenten els casos de cibercrim a través de l’aplicació de missatgeria WhatsApp, la qual és cada cop més usada per robar informació delicada i cometre fraus. Segons ha informat l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC), aquests ciberdelinqüents utilitzen diverses tècniques, com suplantar identitats, obtenir el codi de registre de WhatsApp amb enganys, clonar perfils amb aplicacions com ‘WhatsClone’, o aprofitar xarxes wifi insegures.

L’ANC, també esmenta la importància de detectar senyals de control no autoritzat dels comptes, com missatges enviats sense el nostre coneixement, contactes desconeguts, canvis en el perfil o opcions de seguretat, problemes d’accés, i comportaments sospitosos en línia. Com a mesures preventives, es recomana revisar els dispositius vinculats al compte i activar la verificació en dos passos.