L'autopista C-32 entre Sitges i el Vendrell, gratuïta a partir de dilluns

Andorra la VellaA partir d’aquest dilluns, 4 de novembre, les autopistes C-16, entre Terrassa i Manresa, i la C-32, entre Sitges i El Vendrell, seran gratuïtes de dilluns a divendres no festius per a turismes, furgonetes i furgons. Les motocicletes, però, hauran d'esperar fins al 16 de desembre per gaudir d’aquesta mesura.

Aquesta iniciativa busca afavorir la mobilitat obligada –per feina o estudis– i fomentar la igualtat territorial, optimitzant així les vies d'alta capacitat, descongestionant les vies convencionals com la C-55 i la C-31 i millorant la seguretat viària. Els sistemes de registre per accedir a aquestes bonificacions han registrat ja 56.000 matrícules diferents.

Pel que fa a la C-16, el registre és operatiu des de principis d’octubre per als trajectes d’anada i tornada en un interval de 24 hores a la mateixa barrera de peatge, sempre de dilluns a divendres no festius.

Els usuaris han de registrar-se gratuïtament i utilitzar un sistema de pagament dinàmic a través de Via-T o l'aplicació gratuïta Satelise. En aquesta via, ja hi ha inscrites unes 9.000 matrícules diferents. Aquest registre és independent del de la Ronda de Manresa.

A més, s’homogeneïtzen els descomptes en dies laborables amb una bonificació del 40,47% en el tram Manresa-Terrassa per als trajectes en hores punta (de 6.30 a 10.30 i de 17.00 a 21.00), per a totes les categories tarifàries, amb pagament dinàmic a les barreres troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet. Es manté la gratuïtat a la Ronda de Manresa, amb origen o destinació al nord, amb qualsevol mitjà de pagament dinàmic o, alternativament, prèvia inscripció de la matrícula del vehicle.

Cap a la costa daurada

A la C-32, entre Sitges i El Vendrell, el peatge serà gratuït entre les barreres troncal i lateral de Cubelles i l’accés de Calafell. Aquesta mesura inclou turismes, furgons, furgonetes i motocicletes que facin trajectes d’anada i tornada en un marge de 24 hores, de dilluns a divendres no festius. Per beneficiar-se de la gratuïtat, cal inscriure’s gratuïtament al registre de mobilitat obligada d’Aucat i disposar del sistema de telepeatge Via-T o descarregar l'aplicació gratuïta Awai.

Queden exclosos de la gratuïtat els desplaçaments amb origen o destinació a l'AP-7 Sud, ja que són de llarg recorregut o fora de l’àmbit de l’autopista C-32.