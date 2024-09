Avís groc per precipitacions intenses fins dimecres

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic activa l'avís groc de cara a aquest dimarts i dimecres per precipitacions que s'esperen intenses. De fet, les quantitats de precipitació previstes per aquestes 48 hores són d'entre 60 i 70 mm i, a més, no es descarta que dimecres es puguin sentir trons tant al matí com a la tarda. El servei ja alertava aquest dimarts al matí que s'acosten uns dies que vindran marcats per la inestabilitat i per precipitacions abundants.

Per dimecres la previsió és que la pertorbació de l'Atlàntic baixarà de latitud per l'oest de França i amb el seu flux de sud-oest portarà precipitacions més abundants al vessant sud del Pirineu. Així doncs, es preveu que sigui el dia amb més acumulació d'aigua.

Les temperatures també baixaran notablement. De fet, s'esperen màximes de 16 graus a Andorra la Vella, de 15 a 1.500 metres i de 7 al Pas de la Casa. Les mínimes no superaran els 11 graus a la capital, els 7 a 1.500 metres i els 2 a la localitat encampadana.