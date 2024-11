Avís groc per vent violent de matinada.

Andorra la VellaEs preveu que el dijous estigui marcat per la presència de núvols. El pas d'una pertorbació pel centre de França deixarà un front que a la nit portarà precipitacions al país i un augment del vent. Al sud, la nevada serà testimonial, segons vaticina el Servei Meteorològic Nacional. La cota de neu anirà baixant dels 2.500 metres al vespre als 1.500 de matinada. De cara al divendres, no es descarta que encara hi caigui algun floc de neu fins a mig matí.

El Servei Meteorològic Nacional ha informat que l'augment del vent previst de cara a la nit fa que activin l'avís groc per ràfegues que, principalment, afectaran els cims i que poden assolir els 90 quilòmetres per hora. Puntualment, podrien arribar als fons de vall. L'alerta s'engegarà a partir de les 3 h de la matinada i es mantindrà fins al migdia.