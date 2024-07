Baixa el contraban al Pas de la Casa després de la pressió policial

Andorra la VellaEl contraban de tabac entre Andorra i França s'està reduint per la pressió policial a les dues bandes de la frontera. Així ho veu la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, segons les impressions que li fan arribar els veïns del Pas de la Casa. Els ciutadans de la població fronterera estan molestos amb la imatge que té el Pas pel constant trànsit de persones que venen a comprar tabac per passar-lo de forma il·legal per la muntanya.

L'efecte dissuasiu sobre el contraban s'ha aconseguit per una doble acció. D'una banda, s'han potenciat els controls per part de la policia andorrana envers els traficants de tabac que es mouen pel Pas de la Casa. Més controls, més vigilància i major seguiment per dificultar que s'actuï impunement. D'altra banda, França ha canviat el xip i ha posat mitjans per actuar de forma contundent sobre el terreny. Ha establert un destacament de policia a la zona de l'Ospitalet per al control permanent de l'RN20 i posar pressió amb l'aturada dels cotxes sospitosos de portar tabac de contraban.

Segons declaracions de Laura Mas a Andorra Televisió, "s'ha fet una gestió molt més intensa per part dels serveis de l'ordre i també de duana. França està començant a col·laborar a través de gendarmes de forma més fixa. I la veritat és que parlant amb els ciutadans del Pas de la Casa ens diuen que això s'està notant i agraeixen les gestions que s'estan fent."