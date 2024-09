Baixada important del consum de tabac tradicional al Japó

Andorra la VellaL’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que en tot el món hi ha 1.000 milions de fumadors. Una xifra que els avenços tecnològics al voltant de la indústria tabaquera minva a poc a poc arran de l’aparició d’alternatives al tabac tradicional que si bé no són innòcues, redueixen significativament el risc associat a les cigarretes o cigars.

Els experts recorden que la millor opció per a qualsevol fumador és deixar de consumir tabac i nicotina per complet. I per aquells que no ho volen fer o no ho aconsegueixen, apunten precisament a aquestes alternatives. Al Japó, país on històricament el percentatge de consumidors de cigarretes tradicionals ha estat per sobre de la mitjana que en altres estats, s’està registrant una tendència que s’ha convertit en cas d’estudi. Investigadors de la Societat Americana del Càncer han identificat que la taxa de venda de cigarretes de combustió al país asiàtic ha començat a davallar unes cinc vegades més ràpid coincidint amb l’arribada al mercat de productes alternatius. En aquest sentit, l’any 2015 el volum de vendes en el mercat nipó de les cigarretes tradicionals va començar a decréixer substancialment: de 169,9 milions d’euros el 2013 es va passar als 168 milions el 2016, a 130 milions el 2018 i 93 milions el 2021. Aquesta reducció tan notable en poc temps és la que va cridar l’atenció dels científics.

L’equip d’experts d’aquesta associació ha estudiat diverses casuístiques com regulacions més estrictes respecte a la disponibilitat de productes, l’augment dels preus de les cigarretes o la introducció de dispositius d’escalfament. Una de les constatacions ha estat que coincidint amb l’arribada dels dispositius d’escalfament, a partir del 2015, s’ha registrat un descens de les vendes de cigarretes a tot el Japó. Això, afegit a certs condicionants socials i culturals que podrien haver anticipat aquesta tendència. Per exemple, no s’ha de perdre de vista que el país asiàtic té un nivell cultural molt elevat i que la tecnologia és un pilar en nombrosos camps. Dues circumstàncies que s’assenyalen com a favorables per propiciar la davallada del tabac tradicional arran de la implantació dels dispositius que eliminen la combustió, que tenen una base tecnològica i que suposen un menor risc per al consumidor.

Reduir els riscos relacionats amb el tabac mitjançant aquestes alternatives lliures de fum pot tenir un important impacte sobre la salut general d’un país, i el Japó sembla que avança en aquest sentit.