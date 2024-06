Bandera LGTBI a la façana de l'ambaixada espanyola

Andorra la VellaL'ambaixada espanyola a Andorra ha penjat una bandera LGTBI a la façana per commemorar el dia de l'Orgull gai. La imatge coincideix amb la polèmica a Espanya on diferents ajuntaments governats pel Partit Popular s'han negat al fet que es pengés. Algun dels treballadors de la delegació espanyola han mostrat la seva sorpresa en veure el símbol a la façana.

Aquest dijous s'han viscut moments molt tibants en alguns ajuntaments governats pel PP que es neguen a posar la bandera de l'arc de Sant Martí en honor del Dia de l'Orgull LGTBI. A València, Compromís va intentar posar la bandera de l'arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament de València després de la negativa de l'equip de govern de penjar l'ensenya. L'alcaldessa del PP s'havia negat a penjar la bandera al balcó de l'Ajuntament. La Policia Local l'ha retirat immediatament.

A l'Ajuntament de Toledo la bandera LGTBI també ha estat el centre de la polèmica. Després que, per segon any consecutiu, l'ajuntament, governat pel PP i Vox, hagi decidit no penjar la bandera de l'arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament, hi ha hagut un enfrontament en el ple. El Grup Municipal Socialista va col·locar la bandera en la seva bancada, que l'alcalde del PP va sol·licitar retirar. En veure que els socialistes es negaven a fer-ho, l'alcalde va retardar l'inici del ple municipal fins que va venir un policia a retirar la insígnia de l'arc de Sant Martí dels escons del PSOE.