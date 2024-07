Els banders comencen el recompte anual d'isards, muflons i cérvols

Andorra la VellaEl cos de banders ha compartit aquest dissabte un vídeo a través de les xarxes socials on han anunciat que, a partir d'aquest cap de setmana, alguns agents es dedicaran durant tres setmanes a efectuar el cens anual de població de les espècies cinegètiques que es troben a les muntanyes del Principat. És a dir, aquelles espècies que poden ser objecte de caça a Andorra.

"Especialment a l'estiu, el cos de banders dedica gran part del seu temps a realitzar els censos de població d'aquelles espècies amb un interès cinegètic com l'isard, el mufló o el cérvol" comenta un membre del cos de banders, que apareix al vídeo. "Aquestes espècies, actualment, no tenen depredadors naturals que les regulin. En conseqüència, la caça esdevé necessària per evitar sobrepoblació, malalties i competències entre espècies" afegeix. Aquesta activitat, de fet, es duu a terme cada any amb la finalitat de gestionar els ecosistemes naturals d'Andorra i tenir poblacions sanes i equilibrades per tal de conservar els ecosistemes naturals.