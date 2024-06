El teu banyador de temporada t'està esperant!!

Amb l'arribada de l'estiu, les tendències en moda bany per a noies joves es renoven per oferir dissenys frescos i innovadors. Una de les tendències més destacades és el retorn triomfal del banyador que es presenta amb dissenys moderns i sofisticats. Els banyadors de colors neutres i els tons terra són un must d'aquest estiu, tot i que els colors brillants també tenen el seu lloc per a aquelles que vulguin destacar. Els dissenys amb talls asimètrics i detalls com llaços o volants aporten un toc de creativitat i elegància.

La varietat d’estampats, estructures, colors i formes que aporten les peces de Bohodot, Musbombon o Lola són úniques. Els seus biquinis clàssics naveguen entre les tonalitats uniformes fins a la combinació de textures i detalls tot passant per les peces de forma triangle o balconet perquè les combinis amb una calceta alta o brasilera. Alhora, els banyadors de les firmes esmentades ofereixen un equilibri perfecte entre estil i comfort.

A l‘altra cara de la moneda hi trobem la col·lecció de Banana Moon que es caracteritzen per ser vibrants i juvenils. Els seus estampats tropicals combinats amb colors vius són perfectes per a una jornada de sol i platja. En la mateixa línia s’obren pas les peces de Women Secret que destaquen pels seus estampats alegres, colors brillants i detalls funcionals com els sostenidors amb farcit extraïble o les espatlles ajustables.

Una altra firma destacada és La Nouvelle que presenta dissenys amb estampats subtils amb colors neutres. La Nouvelle es caracteritza per ser una firma de bany sofisticada perfecte per a les noies que busquen un equilibri entre elegància i confort amb peces que ressalten la bellesa natural.