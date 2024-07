Banyadors adaptats a diferents estils de vida

La moda de bany d’home ha arribat, enguany, carregada d’estil, qualitat i amb una àmplia varietat de dissenys per a tots els gustos, assegurant que cada home trobi el seu banyador per gaudir del sol i l’aigua. En el petit oasi marítim de la planta baixa de Pyrénées Andorra hi naveguen marques com MC2 Sainth Barth, Homeward i Quicksilver que ofereixen descomptes de fins al 30%.

Els estampats amb objectes marítims són una de les tendències més destacades. MC2 Saint Barth és la firma que encapçala aquesta tendència amb dissenys que trenquen la monotonia monocolor del típic banyador d’home. Així és normal veure entre els seus estampats estrelles de mar, pops, palmeres tropicals, crancs, entre altres.

A l’altra cara de la moneda apareix Homeward, una aposta per una estètica més minimalista i sofisticada, amb dissenys elegants i sobris. La seva col·lecció de banyadors destaca per l'ús de colors neutres i patrons subtils, ideal per a aquells que busquen un estil més discret però igualment atractiu.

I per aquells que busquin un banyador més esportiu, Quicksilver és la seva opció. La firma és sinònim d'aventura i esport. Els seus banyadors estan pensats per a aquells que no poden estar quiets i necessiten roba que s'adapti a un estil de vida actiu. Amb dissenys inspirats en el surf i l'skate, Quicksilver combina funcionalitat i estil, oferint banyadors resistents que permeten una gran llibertat de moviment.