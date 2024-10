La baralla en una escola d'Encamp va ser un cas aïllat

Andorra la VellaL'Associació de Famílies de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp ha titllat la baralla de tres alumnes contra un, coneguda divendres passat, com a un fet aïllat.

En les seves declaracions a RTVA, han afegit que no hi ha motius per generar alarma. Els causants ja han estat castigats amb una expulsió fins aquest dijous, i fins i tot aquest dimarts s'havia de determinar si un d'ells és expulsat del centre.

Des de l'associació de famílies lamenten, això sí, que el ministeri d'Educació els informés després que els fets ja fossin públics.